Куликов забил 1-й гол в сезоне НХЛ

Российский защитник «Флориды» Дмитрий Куликов забросил шайбу в ворота «Сент-Луиса» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

36-летний россиянин отличился на 7-й минуте и сделал счет 2:0 в пользу своей команды.

В сезоне-2026/27 Куликов в 19 матчах набрал 3 (1+2) очка.