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«Сент-Луис» обыграл «Флориду». Барбашев набрал 3 очка

Барбашев набрал 3 очка в победном матче «Сент-Луиса» против «Флориды»
Евгений Козинов
Корреспондент
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15 февраля. «Сент-Луис» — «Флорида» — 6:2.
Фото USA Today Sports

«Сент-Луис» переиграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Блюз» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев отметился голом и двумя голевыми передачами. Форвард Павел Бучневич сделал одну голевую передачу.

«Сент-Луис» с 53 очками занимает 11-е место в Западной конференции. «Флорида» располагается на 10-й строчке в Восточной конференции — 60 очков.

Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Флорида Пантерз
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