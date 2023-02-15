«Сент-Луис» обыграл «Флориду». Барбашев набрал 3 очка

Барбашев набрал 3 очка в победном матче «Сент-Луиса» против «Флориды»

«Сент-Луис» переиграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Блюз» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев отметился голом и двумя голевыми передачами. Форвард Павел Бучневич сделал одну голевую передачу.

«Сент-Луис» с 53 очками занимает 11-е место в Западной конференции. «Флорида» располагается на 10-й строчке в Восточной конференции — 60 очков.