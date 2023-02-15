«Сент-Луис» обыграл «Флориду». Барбашев набрал 3 очка
Барбашев набрал 3 очка в победном матче «Сент-Луиса» против «Флориды»
«Сент-Луис» переиграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Блюз» одержали вторую победу подряд.
Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев отметился голом и двумя голевыми передачами. Форвард Павел Бучневич сделал одну голевую передачу.
«Сент-Луис» с 53 очками занимает 11-е место в Западной конференции. «Флорида» располагается на 10-й строчке в Восточной конференции — 60 очков.
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20.02
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|03:00
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Вашингтон – Каролина
|- : -
|15.02
|03:00
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Коламбус – Нью-Джерси
|- : -
|15.02
|03:00
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Монреаль – Чикаго
|- : -
|15.02
|03:30
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Айлендерс – Оттава
|- : -
|15.02
|04:00
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Виннипег – Сиэтл
|- : -
|15.02
|04:00
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Сент-Луис – Флорида
|- : -
|15.02
|04:30
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Даллас – Бостон
|- : -
|15.02
|05:00
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Колорадо – Тампа-Бэй
|- : -
|15.02
|06:30
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Сан-Хосе – Питтсбург
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