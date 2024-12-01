«Сент-Луис» — «Филадельфия»: видеообзор матча НХЛ

«Филадельфия» переиграла «Сент-Луис» в овертайме гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У «Флайерз» шайбы забросили Оуэнн Типпетт, Тайсон Ферстер и Матвей Мичков.

Авторами голов «Блюз» стали Дилан Холлоуэй и Джейк Нейборз.

«Филадельия» набрала 27 очков и занимает 7-е место в Восточной конференции, «Сент-Луис» с 24 очками идет 11-м на «Западе».