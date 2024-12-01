Шайба Мичкова в овертайме принесла «Филадельфии» победу над «Сент-Луисом»
«Филадельфия» на выезде переиграла «Сент-Луис» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
У «Флайерз» шайбы забросили Оуэнн Типпетт, Тайсон Ферстер и забивший победный гол Матвей Мичков.
За «Блюз» отличились Дилан Холлоуэй и Джейк Нейборз.
«Филадельфия» набрала 27 очков в 25 матчах и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Сент-Луис» с 24 очками в 25 матчах идет 10-м на «Западе».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Филадельфия» — 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)
Голы: Типпетт — 5 (Мичков, Фрост), 9:15 — 0:1. Холлоуэй — 7 (Шенн, Кэссел), 51:11 — 1:1. Форстер — 5 (Бринк, Кэйтс), 52:02 — 1:2. Нейберс — 8 (бол., Фолк, Кайру), 59:40 — 2:2. Мичков — 9 (Конекны), 60:28 — 2:3.
Вратари: Биннингтон (58:51 — 59:40) — Колосов.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 27 (6+9+12+0) — 31 (10+14+6+1).
Наши: Торопченко (12.22/1/0) — Замула (14.39/0/-1), Мичков (14.06/3/+1).
1 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center. 16863 зрителя.
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|23
|15
|8
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|3
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|22
|14
|8
|28
|4
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|24
|13
|11
|26
|5
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|25
|11
|14
|24
|6
|Юта
|23
|9
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|7
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|24
|7
|17
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|23
|8
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|24
|15
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|33
|2
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|25
|14
|11
|31
|3
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|25
|12
|13
|28
|4
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|12
|10
|27
|5
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|12
|11
|26
|6
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|11
|13
|23
|7
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|22
|9
|13
|21
|8
|Сан-Хосе
|26
|8
|18
|21
|1.12
|00:15
|
Флорида – Каролина
|6 : 0
|1.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Торонто
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|1.12
|03:00
|
Питтсбург – Калгари
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|03:00
|
Сент-Луис – Филадельфия
|2 : 3 ОТ
|1.12
|03:00
|
Лос-Анджелес – Оттава
|5 : 2
|1.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Вашингтон
|5 : 6
|1.12
|03:30
|
Айлендерс – Баффало
|- : -
|1.12
|04:00
|
Миннесота – Нэшвилл
|- : -
|1.12
|06:00
|
Вегас – Юта
|- : -
|1.12
|06:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|- : -
|1.12
|06:00
|
Колорадо – Эдмонтон
|- : -
|1.12
|20:30
|
Детройт – Ванкувер
|- : -
|1.12
|23:00
|
Чикаго – Коламбус
|- : -
|1.12
|23:00
|
Бостон – Монреаль
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