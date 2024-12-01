Шайба Мичкова в овертайме принесла «Филадельфии» победу над «Сент-Луисом»

«Филадельфия» на выезде переиграла «Сент-Луис» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У «Флайерз» шайбы забросили Оуэнн Типпетт, Тайсон Ферстер и забивший победный гол Матвей Мичков.

За «Блюз» отличились Дилан Холлоуэй и Джейк Нейборз.

«Филадельфия» набрала 27 очков в 25 матчах и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Сент-Луис» с 24 очками в 25 матчах идет 10-м на «Западе».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Филадельфия» — 2:3 ОТ (0:1, 0:0, 2:1, 0:1)

Голы: Типпетт — 5 (Мичков, Фрост), 9:15 — 0:1. Холлоуэй — 7 (Шенн, Кэссел), 51:11 — 1:1. Форстер — 5 (Бринк, Кэйтс), 52:02 — 1:2. Нейберс — 8 (бол., Фолк, Кайру), 59:40 — 2:2. Мичков — 9 (Конекны), 60:28 — 2:3.

Вратари: Биннингтон (58:51 — 59:40) — Колосов.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 27 (6+9+12+0) — 31 (10+14+6+1).

Наши: Торопченко (12.22/1/0) — Замула (14.39/0/-1), Мичков (14.06/3/+1).

1 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center. 16863 зрителя.