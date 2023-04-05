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Сегодня, 05:41

«Сент-Луис» переиграл «Филадельфию». Торопченко набрал 2 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сент-Луис» выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

Российский нападающий «Блюз» Алексей Торопченко забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

Алексей Торопченко
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Филадельфия Флайерз
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«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
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«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 77 50 27 109
2 Нью-Джерси 78 49 29 106
3 Рейнджерс 77 45 32 101
4 Айлендерс 78 39 39 87
5 Питтсбург 78 38 40 86
6 Вашингтон 77 34 43 77
7 Филадельфия 77 29 48 71
8 Коламбус 77 24 53 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 77 60 17 125
2 Торонто 77 46 31 102
3 Тампа-Бэй 77 45 32 96
4 Флорида 78 40 38 87
5 Баффало 76 37 39 81
6 Оттава 78 37 41 81
7 Детройт 77 35 42 79
8 Монреаль 78 30 48 66
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 77 42 35 98
2 Миннесота 77 44 33 98
3 Колорадо 75 45 30 96
4 Виннипег 77 43 34 89
5 Нэшвилл 76 38 38 84
6 Сент-Луис 78 36 42 79
7 Аризона 78 27 51 67
8 Чикаго 76 24 52 54
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 77 48 29 103
2 Лос-Анджелес 77 45 32 100
3 Эдмонтон 77 45 32 99
4 Сиэтл 76 42 34 92
5 Калгари 77 36 41 87
6 Ванкувер 76 34 42 75
7 Сан-Хосе 76 22 54 59
8 Анахайм 77 23 54 56
Результаты / календарь
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
8.04
9.04
10.04
5.04 02:00
Нью-Джерси – Питтсбург
 5 : 1
5.04 02:00
Флорида – Баффало
 2 : 1
5.04 02:00
Торонто – Коламбус
 4 : 2
5.04 02:00
Каролина – Оттава
 3 : 2 ОТ
5.04 02:00
Монреаль – Детройт
 0 : 5
5.04 03:00
Сент-Луис – Филадельфия
 4 : 2
5.04 03:00
Нэшвилл – Вегас
 3 : 2 ОТ
5.04 04:00
Калгари – Чикаго
 - : -
5.04 05:00
Ванкувер – Сиэтл
 - : -
5.04 05:30
Сан-Хосе – Колорадо
 - : -
5.04 05:30
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 77 146
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 75 120
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 77 106
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 77 62
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 77 56
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 75 50
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 47 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 36 2.00
Антти Раанта

Антти Раанта

Каролина

 24 2.22
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