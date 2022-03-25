«Сент-Луис» проиграл «Филадельфии». Тарасенко и Торопченко забросили по шайбе

«Сент-Луис» проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. Для «Блюз» это четвертое поражение в последних пяти встречах.

В составе проигравшей команды обе шайбы забросили российские нападающие Алексей Торопченко и Владимир Тарасенко.