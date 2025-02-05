«Сент-Луис» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

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«Сент-Луис» дома уступил «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 2:3 ОТ.

За «Блюз» шайбы забросили Джордан Кайру и Колтон Парэйко. Авторами голов «Ойлерз» стали Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль и Коннор Браун.

«Эдмонтон» набрал 70 очков и занимает 2-е место в Западной конференции, «Сент-Луис» идет 10-м с 53 баллами.