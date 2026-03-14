«Сент-Луис» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» в овертайме переиграл «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

В основное время у «Олйлерз» шайбы забросили Каспери Капанен и Коннор Макдэвид, а у «Блюз» — Пиус Сутер и Кэм Фаулер. Победный гол в овертайме забил Роберт Томас.

«Сент-Луис» с 64 очками в 66 матчах занимает 12-е место в Западной конференции. «Эдмонтон» идет седьмым — 73 очка в 67 играх.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте