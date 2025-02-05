«Сент-Луис» в овертайме проиграл «Эдмонтону», Бучневич набрал одно очко

«Сент-Луис» на своем льду проиграл «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ.

У хозяев отличились Джордан Кайру и Колтон Парэйко. Голы «Ойлерз» на счету Коннора Макдэвида, Леона Драйзайтля и Коннора Брауна.

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич отметился результативной передачей.

«Эдмонтон» набрал 70 очков в 53 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции. «Сент-Луис» идет на 10-й строчке — 53 очка в 54 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Эдмонтон» — 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Макдэвид — 22 (бол., Бушар, Драйзайтль), 25:50 — 0:1. Кайру — 23 (бол., Шенн, Холлоуэй), 45:12 — 1:1. Парэйко — 12 (Томас, Бучневич), 48:58 — 2:1. Драйзайтль — 37 (Макдэвид, Экхольм), 57:46 — 2:2. К. Браун — 7 (Макдэвид, Бушар), 62:33 — 2:3.

Вратари: Биннингтон — С. Скиннер (57:25 — 57:46, 59:13 — 59:43).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 22 (3+13+5+1) — 37 (13+13+10+1).

Наши: Бучневич (19.45/1/+1), Торопченко (12.53/0/0) — Подколзин (11.42/0/0).

5 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center.