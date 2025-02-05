«Сент-Луис» в овертайме проиграл «Эдмонтону», Бучневич набрал одно очко
«Сент-Луис» на своем льду проиграл «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ.
У хозяев отличились Джордан Кайру и Колтон Парэйко. Голы «Ойлерз» на счету Коннора Макдэвида, Леона Драйзайтля и Коннора Брауна.
Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич отметился результативной передачей.
«Эдмонтон» набрал 70 очков в 53 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции. «Сент-Луис» идет на 10-й строчке — 53 очка в 54 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Эдмонтон» — 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)
Голы: Макдэвид — 22 (бол., Бушар, Драйзайтль), 25:50 — 0:1. Кайру — 23 (бол., Шенн, Холлоуэй), 45:12 — 1:1. Парэйко — 12 (Томас, Бучневич), 48:58 — 2:1. Драйзайтль — 37 (Макдэвид, Экхольм), 57:46 — 2:2. К. Браун — 7 (Макдэвид, Бушар), 62:33 — 2:3.
Вратари: Биннингтон — С. Скиннер (57:25 — 57:46, 59:13 — 59:43).
Штраф: 6 — 2.
Броски: 22 (3+13+5+1) — 37 (13+13+10+1).
Наши: Бучневич (19.45/1/+1), Торопченко (12.53/0/0) — Подколзин (11.42/0/0).
5 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|53
|35
|18
|77
|2
|Каролина
|54
|32
|22
|68
|3
|Нью-Джерси
|55
|30
|25
|66
|4
|Коламбус
|54
|26
|28
|59
|5
|Айлендерс
|53
|25
|28
|57
|6
|Рейнджерс
|52
|25
|27
|54
|7
|Питтсбург
|55
|22
|33
|53
|8
|Филадельфия
|54
|23
|31
|52
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|55
|32
|23
|67
|2
|Торонто
|52
|31
|21
|64
|3
|Оттава
|54
|29
|25
|62
|4
|Тампа-Бэй
|52
|28
|24
|60
|5
|Бостон
|55
|27
|28
|60
|6
|Детройт
|53
|27
|26
|59
|7
|Монреаль
|52
|24
|28
|53
|8
|Баффало
|53
|22
|31
|49
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|55
|38
|17
|79
|2
|Даллас
|52
|34
|18
|69
|3
|Миннесота
|54
|31
|23
|66
|4
|Колорадо
|54
|31
|23
|64
|5
|Сент-Луис
|54
|24
|30
|53
|6
|Юта
|52
|21
|31
|51
|7
|Нэшвилл
|52
|18
|34
|43
|8
|Чикаго
|52
|16
|36
|37
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|53
|33
|20
|70
|2
|Вегас
|54
|31
|23
|68
|3
|Лос-Анджелес
|50
|27
|23
|60
|4
|Калгари
|52
|26
|26
|59
|5
|Ванкувер
|52
|23
|29
|57
|6
|Анахайм
|52
|22
|30
|50
|7
|Сиэтл
|54
|23
|31
|49
|8
|Сан-Хосе
|54
|15
|39
|36
|5.02
|03:00
|
Вашингтон – Флорида
|6 : 3
|5.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Оттава
|4 : 3
|5.02
|03:00
|
Баффало – Коламбус
|3 : 2
|5.02
|03:00
|
Бостон – Миннесота
|3 : 0
|5.02
|03:00
|
Питтсбург – Нью-Джерси
|2 : 3 Б
|5.02
|03:30
|
Айлендерс – Вегас
|2 : 1
|5.02
|04:00
|
Виннипег – Каролина
|3 : 0
|5.02
|04:00
|
Сент-Луис – Эдмонтон
|2 : 3 ОТ
|5.02
|05:00
|
Юта – Филадельфия
|- : -
|5.02
|05:00
|
Калгари – Торонто
|- : -
|5.02
|06:00
|
Ванкувер – Колорадо
|- : -
|5.02
|06:00
|
Сиэтл – Детройт
|- : -
|5.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Монреаль
|- : -
|5.02
|06:30
|
Анахайм – Даллас
|- : -