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Сегодня, 06:35

«Сент-Луис» в овертайме проиграл «Эдмонтону», Бучневич набрал одно очко

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сент-Луис» на своем льду проиграл «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ.

У хозяев отличились Джордан Кайру и Колтон Парэйко. Голы «Ойлерз» на счету Коннора Макдэвида, Леона Драйзайтля и Коннора Брауна.

Российский нападающий «Блюз» Павел Бучневич отметился результативной передачей.

«Эдмонтон» набрал 70 очков в 53 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции. «Сент-Луис» идет на 10-й строчке — 53 очка в 54 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Эдмонтон» — 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)

Голы: Макдэвид — 22 (бол., Бушар, Драйзайтль), 25:50 — 0:1. Кайру — 23 (бол., Шенн, Холлоуэй), 45:12 — 1:1. Парэйко — 12 (Томас, Бучневич), 48:58 — 2:1. Драйзайтль — 37 (Макдэвид, Экхольм), 57:46 — 2:2. К. Браун — 7 (Макдэвид, Бушар), 62:33 — 2:3.

Вратари: Биннингтон — С. Скиннер (57:25 — 57:46, 59:13 — 59:43).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 22 (3+13+5+1) — 37 (13+13+10+1).

Наши: Бучневич (19.45/1/+1), Торопченко (12.53/0/0) — Подколзин (11.42/0/0).

5 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center.

Павел Бучневич
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 53 35 18 77
2 Каролина 54 32 22 68
3 Нью-Джерси 55 30 25 66
4 Коламбус 54 26 28 59
5 Айлендерс 53 25 28 57
6 Рейнджерс 52 25 27 54
7 Питтсбург 55 22 33 53
8 Филадельфия 54 23 31 52
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 55 32 23 67
2 Торонто 52 31 21 64
3 Оттава 54 29 25 62
4 Тампа-Бэй 52 28 24 60
5 Бостон 55 27 28 60
6 Детройт 53 27 26 59
7 Монреаль 52 24 28 53
8 Баффало 53 22 31 49
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 55 38 17 79
2 Даллас 52 34 18 69
3 Миннесота 54 31 23 66
4 Колорадо 54 31 23 64
5 Сент-Луис 54 24 30 53
6 Юта 52 21 31 51
7 Нэшвилл 52 18 34 43
8 Чикаго 52 16 36 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 53 33 20 70
2 Вегас 54 31 23 68
3 Лос-Анджелес 50 27 23 60
4 Калгари 52 26 26 59
5 Ванкувер 52 23 29 57
6 Анахайм 52 22 30 50
7 Сиэтл 54 23 31 49
8 Сан-Хосе 54 15 39 36
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Вашингтон – Флорида
 6 : 3
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Тампа-Бэй – Оттава
 4 : 3
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Баффало – Коламбус
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Бостон – Миннесота
 3 : 0
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Питтсбург – Нью-Джерси
 2 : 3 Б
5.02 03:30
Айлендерс – Вегас
 2 : 1
5.02 04:00
Виннипег – Каролина
 3 : 0
5.02 04:00
Сент-Луис – Эдмонтон
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Юта – Филадельфия
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