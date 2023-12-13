«Сент-Луис» уступил «Детройту», Бучневич отметился результативной передачей
«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Детройту» со счетом 4:6.
В составе «блюзменов» дубль оформил Кевин Хейс, еще по голу забили Брэндон Саад и Марко Сканделла, Павел Бучневич отметился результативной передачей. У «Ред Уингз» отличились Джейк Уолман, Джонатан Берггрен, Мориц Зайдер, Лукас Раймонд, Робби Фаббри и Майкл Расмунссен.
После этого матча «Сент-Луис» с 27 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Детройт» с 34 очками — на пятой строчке «Востока».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Детройт» — 4:6 (1:2, 3:1, 0:3)
Голы: Саад — 6 (Бучневич, Капанен), 5:56 — 1:0. Уолман — 5, 13:33 — 1:1. Берггрен — 2 (Питри, Спронг), 15:31 — 1:2. Хэйс — 7 (Ледди, Парэйко), 21:40 — 2:2. Хэйс — 8, 22:11 — 3:2. Зайдер — 5 (Расмуссен), 29:47 — 3:3. Сканделла — 1 (мен.), 36:53 — 4:3. Раймонд — 10 (бол., Велено, Кейн), 40:48 — 4:4. Фаббри — 10 (Раймонд, Копп), 46:38 — 4:5. Расмуссен — 6 (мен., п.в., Велено), 58:21 — 4:6.
Вратари: Биннингтон (56:31 — 56:35, 58:02 — 58:21) — Хуссо.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 37 (9+19+9) — 32 (12+12+8).
Наши: Бучневич (19.58/3/-3), Торопченко (8.19/1/-1) — -.
13 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|27
|19
|8
|39
|2
|Айлендерс
|27
|13
|14
|33
|3
|Филадельфия
|28
|15
|13
|33
|4
|Вашингтон
|25
|14
|11
|31
|5
|Каролина
|28
|15
|13
|31
|6
|Нью-Джерси
|26
|14
|12
|29
|7
|Питтсбург
|27
|12
|15
|27
|8
|Коламбус
|30
|9
|21
|23
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|26
|18
|8
|39
|2
|Флорида
|27
|17
|10
|36
|3
|Торонто
|26
|15
|11
|35
|4
|Детройт
|28
|15
|13
|34
|5
|Тампа-Бэй
|29
|13
|16
|31
|6
|Монреаль
|28
|12
|16
|27
|7
|Баффало
|29
|12
|17
|27
|8
|Оттава
|23
|11
|12
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|28
|17
|11
|36
|2
|Даллас
|27
|16
|11
|35
|3
|Виннипег
|26
|16
|10
|34
|4
|Нэшвилл
|29
|16
|13
|32
|5
|Аризона
|28
|13
|15
|28
|6
|Сент-Луис
|28
|13
|15
|27
|7
|Миннесота
|26
|10
|16
|24
|8
|Чикаго
|27
|9
|18
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|29
|19
|10
|43
|2
|Ванкувер
|28
|18
|10
|37
|3
|Лос-Анджелес
|25
|16
|9
|36
|4
|Эдмонтон
|25
|12
|13
|25
|5
|Калгари
|28
|11
|17
|25
|6
|Сиэтл
|29
|8
|21
|23
|7
|Анахайм
|27
|10
|17
|20
|8
|Сан-Хосе
|28
|8
|20
|19
|13.12
|03:00
|
Питтсбург – Аризона
|4 : 2
|13.12
|03:00
|
Рейнджерс – Торонто
|3 : 7
|13.12
|03:00
|
Оттава – Каролина
|1 : 4
|13.12
|04:00
|
Сент-Луис – Детройт
|4 : 6
|13.12
|04:00
|
Нэшвилл – Филадельфия
|3 : 2 ОТ
|13.12
|06:00
|
Сиэтл – Флорида
|- : -
|13.12
|06:00
|
Эдмонтон – Чикаго
|- : -
|13.12
|06:00
|
Вегас – Калгари
|- : -
|13.12
|06:00
|
Ванкувер – Тампа-Бэй
|- : -
|13.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|28
|47
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|26
|39
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|27
|39
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|26
|21
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|28
|19
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|28
|18
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|18
|1.9