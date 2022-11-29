«Сент-Луис» уступил «Детройту», у Барбашева и Бучневича «-2»
«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Далласу» со счетом 1:4.
В составе «блюзменов» отличилися Брэндон Саад, Павел Бучневич и Иван Барбашев завершили встречу с показателем полезности «-2», у Владимира Тарасенко «-1». У «Старз» шайбы забросили Уайтт Джонстон, Тай Делландреа, Люк Гленденинг и Миро Хейсканен.
После этого матча «Сент-Луис» с 22 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Даллас» с 30 очками — на второй строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Даллас» — 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
Голы: Джонстон — 6 (Бенн), 23:51 — 0:1. Делландреа — 4 (Джонстон, Бенн), 47:57 — 0:2. Саад — 5 (Лейво), 53:17 — 1:2. Робертсон — 19, 55:54 — 1:3. Хейсканен — 3 (п.в.), 57:25 — 1:4.
Вратари: Биннингтон (57:18 — 57:25) — Уэджвуд.
Штраф: 7 — 7.
Броски: 24 (11+8+5) — 24 (9+8+7).
Наши: Барбашев (17.26/1/-2), Бучневич (19.38/2/-2), Тарасенко (16.39/1/-1) — Гурьянов (13.34/2/0).
29 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.
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|И
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|П
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|23
|13
|10
|30
|2
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|7
|27
|3
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|19
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|25
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|10
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|22
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|21
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|24
|12
|12
|27
|4
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|11
|10
|22
|5
|Калгари
|21
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|12
|21
|6
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|22
|9
|13
|21
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|7
|17
|18
|8
|Анахайм
|22
|6
|16
|13
|29.11
|03:00
|
Баффало – Тампа-Бэй
|5 : 6 ОТ
|29.11
|03:00
|
Детройт – Торонто
|2 : 4
|29.11
|03:00
|
Коламбус – Вегас
|2 : 3 Б
|29.11
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|3 : 5
|29.11
|04:00
|
Сент-Луис – Даллас
|1 : 4
|29.11
|05:30
|
Эдмонтон – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|21
|36
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|22
|35
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|21
|32
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|22
|18
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|22
|16
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|21
|16
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|16
|1.99
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|14
|1.99
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