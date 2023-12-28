«Сент-Луис» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» обыграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Сент-Луис» вышел на девятое место в таблице Западной конференции НХЛ с 37 очками в 34 матчах.

«Даллас» идет на пятой строчке с 44 очками в 33 играх.