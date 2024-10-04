«Сент-Луис» в овартайме победил «Даллас», Дадонов забросил одну шайбу

«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Даллас» в предсезонном матче НХЛ — 4:3 ОТ.

Российский нападающий «Старз» Евгений Дадонов на 11-й минуте матча реализовал большинство своей команды. Для него это первый гол в предсезонке.

Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 4 октября матчем «Баффало» — «Нью-Джерси», который пройдет в Праге. Начало игры — 20:00 по московскому врмени.