«Даллас» победил «Сент-Луис», Любушкин забросил одну шайбу

«Даллас» выиграл у «Сент-Луиса» в предсезонном матче НХЛ — 5:3.

Российский защитник «Старз» Илья Любушкин забросил одну шайбу. На 5-й минуте он открыл счет в этой встрече.

Новый сезон в НХЛ стартует 8 октября 2025 года. В первом матче в регулярном чемпионате «Даллас» сыграет с «Виннипегом», а «Сент-Луис» встретится с «Миннесотой».

НХЛ

Предсезонный матч

«Сент-Луис» — «Даллас» — 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)