«Даллас» победил «Сент-Луис», Дадонов набрал два очка

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Сент-Луис» со счетом 2:0.

2 (1+1) очка набрал Евгений Дадонов, еще один гол на счету Эсы Линделля.

В текущем сезоне Дадонов провел 49 матчей, в которых набрал 27 (13+14) очков.

После этого матча «Даллас» с 63 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Сент-Луис» с 50 очками — на десятой строчке.