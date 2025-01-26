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Сегодня, 05:43

«Даллас» победил «Сент-Луис», Дадонов набрал два очка

Сергей Разин
корреспондент
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«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Сент-Луис» со счетом 2:0.

2 (1+1) очка набрал Евгений Дадонов, еще один гол на счету Эсы Линделля.

В текущем сезоне Дадонов провел 49 матчей, в которых набрал 27 (13+14) очков.

После этого матча «Даллас» с 63 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Сент-Луис» с 50 очками — на десятой строчке.

НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Сент-Луис Блюз
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«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 48 33 15 71
2 Каролина 50 30 20 64
3 Нью-Джерси 51 28 23 62
4 Коламбус 50 24 26 55
5 Рейнджерс 48 24 24 52
6 Филадельфия 50 22 28 50
7 Айлендерс 48 21 27 49
8 Питтсбург 51 20 31 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 50 30 20 62
2 Флорида 49 28 21 59
3 Бостон 51 25 26 56
4 Тампа-Бэй 48 26 22 55
5 Оттава 49 25 24 54
6 Монреаль 49 24 25 53
7 Детройт 49 23 26 51
8 Баффало 49 18 31 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 50 33 17 69
2 Даллас 49 31 18 63
3 Миннесота 49 28 21 60
4 Колорадо 50 28 22 58
5 Сент-Луис 50 23 27 50
6 Юта 48 21 27 49
7 Нэшвилл 47 18 29 43
8 Чикаго 48 15 33 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 49 31 18 65
2 Вегас 49 30 19 64
3 Лос-Анджелес 46 26 20 58
4 Калгари 47 24 23 55
5 Ванкувер 47 20 27 50
6 Сиэтл 50 22 28 47
7 Анахайм 48 19 29 44
8 Сан-Хосе 51 14 37 34
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31.01
26.01 00:00
Эдмонтон – Баффало
 3 : 2
26.01 00:00
Сиэтл – Питтсбург
 4 : 1
26.01 03:00
Оттава – Торонто
 2 : 1
26.01 03:00
Монреаль – Нью-Джерси
 3 : 4 ОТ
26.01 03:00
Сент-Луис – Даллас
 0 : 2
26.01 03:00
Коламбус – Лос-Анджелес
 3 : 2 ОТ
26.01 03:00
Миннесота – Калгари
 4 : 5
26.01 03:00
Детройт – Тампа-Бэй
 2 : 0
26.01 03:30
Айлендерс – Каролина
 3 : 2 ОТ
26.01 06:00
Ванкувер – Вашингтон
 - : -
26.01 06:00
Анахайм – Нэшвилл
 - : -
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Сан-Хосе – Флорида
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