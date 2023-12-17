«Сент-Луис» в овертайме обыграл «Даллас», Дадонов забил гол

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Даллас» со счетом 4:3.

В составе «блюзменов» отличились Брэндон Саад, Джордан Кайру, Кевин Хейс и Колтон Парейко, Алексей Торопченко сделал результативную передачу. У «Старз» шайбы забросили Мэйсон Маршмент, Тай Делландреа и Евгений Дадонов.

После этого матча «Сент-Луис» с 31 очком занимает девятое место в Западной конференции, «Даллас» с 38 очками — на четвертой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Даллас» — 4:3 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 1:0)

Голы: Марчмент — 10 (Сегин, Дюшен), 4:58 — 0:1. Делландреа — 1 (Факса, Стил), 6:47 — 0:2. Саад — 8 (бол., Кайру, Хэйс), 12:53 — 1:2. Кайру — 6 (Крюг, Томас), 21:36 — 2:2. Хэйс — 9 (Торопченко, Крюг), 36:46 — 3:2. Дадонов — 7 (Хейсканен, Харли), 53:09 — 3:3. Парэйко — 5 (Кайру, Томас), 60:37 — 4:3.

Вратари: Биннингтон — Уэджвуд.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 34 (9+16+8+1) — 23 (9+6+8+0).

Наши: Бучневич (19.18/2/+1), Торопченко (14.13/0/0) — Дадонов (14.11/2/+1).

17 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.