«Сент-Луис» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» на своем льду одержал победу над «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Логан Мэйлу, Мэтт Лафф и Джастин Фолк. У гостей отличились Вьятт Кайсер и Андре Бураковски.

«Сент-Луис» с 31 очком в 33 матчах занимает 13-е место в Западной конференции. «Чикаго» идет на 9-й строчке — 32 очка в 31 игре.

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