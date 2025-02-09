«Сент-Луис» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» на своем льду переиграл «Чикаго» матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:5 Б.

У «Блюз» отметились Филип Броберг, Натан Уокер, Мэтью Жозеф, Кэм Фаулер, Роберт Томас и реализовавший победный буллит Радек Факса.

Авторами голов «Блэкхокс» стали Крэйг Смит, Райан Донато, Алекс Мартинес, Теуво Терявяйнен и Илья Михеев.

«Сент-Луис» набрал 55 очков и занимает 11-е место в Западной конференции, «Чикаго» идет на 15-й строчке с 41 баллом.