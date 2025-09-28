«Сент-Луис» уступил «Чикаго» в предсезонном матче НХЛ

«Сент-Луис» в предсезонном матче НХЛ уступил «Чикаго» со счетом 2:4.

В составе «Блюз» отличились Далибор Дворски и Брэйден Шенн, у «Блэкхокс» шайбы забросили Доминик Тонинато, Гэвин Хейс, Оливер Мур и Джейсон Дикинсон.

В следующем матче «Сент-Луис» 1 октября сыграет с «Далласом», «Чикаго» 29 сентября встретится с «Миннесотой».