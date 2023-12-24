«Сент-Луис» переиграл «Чикаго», Бучневич отдал две результативные передачи

«Сент-Луис» дома обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:5.

Ассистентский дубль у «Блюз» оформил россиянин Павел Бучневич. Также две передачи отдал Кевин Хейс. Две шайбы забросил Джордан Кайру.

«Сент-Луис» набрал 35 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Чикаго» замыкает таблицу «Запада» с 21 очком после 33 матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Чикаго» — 7:5 (1:2, 1:2, 5:1)

Голы: Томас — 13 (Бучневич), 3:04 — 1:0. Бедард — 13 (Курашев, Филлипс), 3:49 — 1:1. Бовилье — 4 (Тинорди, Рэддиш), 4:12 — 1:2. Фолиньо — 7 (бол., Курашев, Рэддиш), 20:20 — 1:3. Парэйко — 6 (Блэй, Макичерн), 33:29 — 2:3. Дикинсон — 11 (Рэддиш, Тинорди), 35:54 — 2:4. Фолиньо — 8 (мен., Тинорди), 45:16 — 2:5. Саад — 9 (бол., Хэйс, Перунович), 47:53 — 3:5. Нейберс — 11 (бол., Фолк, Хэйс), 50:43 — 4:5. Кайру — 8 (Томас, Бучневич), 51:06 — 5:5. Фолк — 2 (Крюг), 57:53 — 6:5. Кайру — 9 (п.в.), 58:59 — 7:5.

Вратари: Биннингтон — Содерблум.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 42 (11+9+22) — 21 (9+10+2).

Наши: Бучневич (21.39/5/0), Торопченко (11.57/2/-1) — Зайцев (18.36/1/0).

24 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей