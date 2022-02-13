Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Чикаго»
«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 5:1.
В составе «блюзменов» отличились Дэвид Перрон, Дакота Джошуа, Владимир Тарасенко, Оскар Сундквист и Джордан Кайру. «Блэкхокс» ответили точным броском Дилана Строума.
После этого матча «Сент-Луис» с 59 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Чикаго» с 41 очком — на 14-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Чикаго» — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)
Голы: Перрон — 9 (бол., Фолк, Шенн), 8:19 — 1:0. Джошуа — 2 (Крюг, Сундквист), 11:31 — 2:0. Строум — 9 (бол., Кейн, Кубалик), 22:37 — 2:1. Тарасенко — 16 (Томас, Бучневич), 39:19 — 3:1. Сундквист — 3 (Миккола, Саад), 47:11 — 4:1. Кайру — 18 (Шенн, О`Райлли), 55:38 — 5:1.
Вратари: Хуссо — Флери.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 31 (9+9+13) — 16 (5+9+2).
Наши: Барбашев (16.50/1/0), Бучневич (17.13/1/+1), Костин (8.05/1/+1), Тарасенко (15.48/4/+1) — -.
13 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.
|Столичный дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Каролина
|46
|32
|14
|67
|2
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|29
|19
|66
|3
|Рейнджерс
|47
|30
|17
|64
|4
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|49
|26
|23
|61
|5
|Коламбус
|46
|23
|23
|47
|6
|Айлендерс
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|Атлантический дивизион
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|В
|П
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|32
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|69
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|31
|17
|68
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|30
|15
|63
|4
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|46
|27
|19
|57
|5
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|49
|22
|27
|50
|6
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|44
|16
|28
|36
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|46
|14
|32
|36
|8
|Монреаль
|47
|8
|39
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|45
|33
|12
|70
|2
|Миннесота
|43
|29
|14
|61
|3
|Нэшвилл
|48
|28
|20
|60
|4
|Сент-Луис
|46
|27
|19
|59
|5
|Даллас
|45
|25
|20
|52
|6
|Виннипег
|45
|20
|25
|48
|7
|Чикаго
|48
|17
|31
|41
|8
|Аризона
|48
|12
|36
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|48
|28
|20
|59
|2
|Калгари
|44
|25
|19
|56
|3
|Лос-Анджелес
|47
|24
|23
|55
|4
|Анахайм
|49
|23
|26
|55
|5
|Эдмонтон
|45
|24
|21
|51
|6
|Ванкувер
|49
|22
|27
|50
|7
|Сан-Хосе
|46
|22
|24
|48
|8
|Сиэтл
|48
|16
|32
|36
|13.02
|03:00
|
Ванкувер – Торонто
|3 : 2
|13.02
|03:00
|
Нэшвилл – Виннипег
|2 : 5
|13.02
|03:00
|
Сент-Луис – Чикаго
|5 : 1
|13.02
|04:00
|
Миннесота – Каролина
|3 : 2
|13.02
|06:00
|
Калгари – Айлендерс
|- : -
|13.02
|20:30
|
Вашингтон – Оттава
|- : -
|13.02
|20:30
|
Монреаль – Баффало
|- : -
|13.02
|21:30
|
Нью-Джерси – Питтсбург
|- : -
|13.02
|22:00
|
Даллас – Колорадо
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|45
|65
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|44
|63
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|45
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|42
|32
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|16
|1.84
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|33
|2.07
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|35
|2.09