Шайба Тарасенко помогла «Сент-Луису» обыграть «Чикаго»

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Чикаго» со счетом 5:1.

В составе «блюзменов» отличились Дэвид Перрон, Дакота Джошуа, Владимир Тарасенко, Оскар Сундквист и Джордан Кайру. «Блэкхокс» ответили точным броском Дилана Строума.

После этого матча «Сент-Луис» с 59 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Чикаго» с 41 очком — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Чикаго» — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Голы: Перрон — 9 (бол., Фолк, Шенн), 8:19 — 1:0. Джошуа — 2 (Крюг, Сундквист), 11:31 — 2:0. Строум — 9 (бол., Кейн, Кубалик), 22:37 — 2:1. Тарасенко — 16 (Томас, Бучневич), 39:19 — 3:1. Сундквист — 3 (Миккола, Саад), 47:11 — 4:1. Кайру — 18 (Шенн, О`Райлли), 55:38 — 5:1.

Вратари: Хуссо — Флери.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 31 (9+9+13) — 16 (5+9+2).

Наши: Барбашев (16.50/1/0), Бучневич (17.13/1/+1), Костин (8.05/1/+1), Тарасенко (15.48/4/+1) — -.

13 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.