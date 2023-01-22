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Сегодня, 06:33

Гол и результативный пас Барбашева не спасли «Сент-Луис» от поражения в матче с «Чикаго»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Хоккеисты «Чикаго» в матче с «Сент-Луисом».
Фото USA Today Sports

«Сент-Луис» уступил «Чикаго» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5.

У хозяев забросили Джордан Кайру, Ник Ледди и Иван Барбашев. Барбашев также отметился голевой передачей.

У гостей отличились Андреас Атанасиу, Рис Джонсон, Джейсон Дикинсон, Макс Доми и Сэм Лафферти.

«Сент-Луис» опустился на 11-е место в таблице Западной конференции с 49 очками в 47 матчах. «Чикаго» поднялся на 15-ю строчку с 32 очками в 44 играх.

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«Сент-Луис» — «Чикаго» — 3:5 (0:2, 2:2, 1:1)

Голы: Дикинсон — 5 (Лафферти, С. Джонс), 10:27 — 0:1. Лафферти — 6 (мен., Дикинсон), 13:20 — 0:2. Р. Джонсон — 4 (Блэкуэлл, Энтвистл), 22:00 — 0:3. Кайру — 22 (бол., Шенн, Фолк), 22:54 — 1:3. Атанасиу — 10 (Дикинсон, Филлипс), 23:59 — 1:4. Барбашев — 7 (Кайру, Томас), 33:12 — 2:4. Ледди — 1 (Парэйко, Барбашев), 49:15 — 3:4. Доми — 14 (Т. Джонсон, Кейн), 56:01 — 3:5.

Вратари: Биннингтон (Грайсс, 23:59) — Стаубер.

Штраф: 11 — 15.

Броски: 31 (11+11+9) — 18 (3+8+7).

Наши: Барбашев (14.37/2/-1), Бучневич (21.48/3/-1), Торопченко (11.59/1/0) — -.

22 января. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

Иван Барбашев
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Чикаго Блэкхокс
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2 Торонто 47 28 19 64
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6 Детройт 45 19 26 46
7 Оттава 46 20 26 43
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