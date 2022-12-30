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Сегодня, 06:26

«Сент-Луис» обыграл «Чикаго». Торопченко сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сент-Луис» на своем льду переиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1. «Блюз» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

Российский нападающий Алексей Торопченко отметился голевой передачей в составе победителей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Чикаго» — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Лейво — 3 (Уокер, Торопченко), 3:12 — 1:0. Кейн — 6 (бол., С. Джонс, Доми), 9:13 — 1:1. Росен — 4, 28:40 — 2:1. Саад — 8 (п.в., Фолк), 59:49 — 3:1.

Вратари: Биннингтон — Стэлок (58:32 — 59:49).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 29 (9+15+5) — 22 (11+5+6).

Наши: Барбашев (20.15/0/0), Бучневич (19.37/2/0), Торопченко (9.58/1/+2) — -.

30 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

Алексей Торопченко
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Чикаго Блэкхокс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 35 23 12 52
2 Нью-Джерси 35 22 13 46
3 Вашингтон 38 20 18 45
4 Питтсбург 35 19 16 44
5 Айлендерс 37 21 16 44
6 Рейнджерс 37 19 18 44
7 Филадельфия 35 11 24 29
8 Коламбус 34 10 24 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 35 28 7 59
2 Торонто 35 22 13 50
3 Тампа-Бэй 34 22 12 45
4 Детройт 34 15 19 37
5 Баффало 33 17 16 36
6 Флорида 36 16 20 36
7 Оттава 35 16 19 35
8 Монреаль 36 15 21 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 36 21 15 48
2 Виннипег 35 21 14 43
3 Миннесота 34 20 14 42
4 Колорадо 33 19 14 40
5 Сент-Луис 36 17 19 37
6 Нэшвилл 33 14 19 33
7 Аризона 33 12 21 29
8 Чикаго 34 8 26 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 38 24 14 50
2 Лос-Анджелес 38 20 18 46
3 Калгари 37 17 20 41
4 Сиэтл 33 18 15 40
5 Эдмонтон 36 19 17 40
6 Ванкувер 34 16 18 35
7 Сан-Хосе 36 11 25 28
8 Анахайм 36 10 26 24
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31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
30.12 03:00
Баффало – Детройт
 6 : 3
30.12 03:00
Вашингтон – Оттава
 3 : 4 ОТ
30.12 03:00
Тампа-Бэй – Рейнджерс
2 : 1 Б
30.12 03:00
Флорида – Монреаль
 7 : 2
30.12 03:30
Айлендерс – Коламбус
 2 : 1
30.12 04:00
Виннипег – Ванкувер
 - : -
30.12 04:00
Миннесота – Даллас
 - : -
30.12 04:00
Сент-Луис – Чикаго
 3 : 1
30.12 05:00
Аризона – Торонто
 - : -
30.12 05:00
Колорадо – Лос-Анджелес
 - : -
30.12 06:30
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 - : -
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И Г
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Тэйдж Томпсон

Баффало

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Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

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Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

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Каролина

 15 1.94
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