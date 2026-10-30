«Сент-Луис» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» проиграл «Сент-Луису» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.

Единственный гол у гостей забил Джеймс Хэгенс. У хозяев заброшенными шайбами отметились Джимми Снаггерад, Филип Броберг, Роберт Томас и Джейк Нейберс.

«Бостон» потерпел 2-е поражение подряд. Он занимает 2-е место в таблице Восточной конференции с 19 очками после 14 игр. «Сент-Луис» (13 очков после 13 встреч) располагается на 9-м месте в Западной конференции.

В следующем матче «Бостон» 31 октября примет «Чикаго». «Сент-Луис» в тот же день встретится в гостях с «Детройтом».

НХЛ. Регулярный чемпионат

30 октября, 03:00. Enterprise Center (Сент-Луис) Сент-Луис Бостон

Подписывайся на канал «СЭ» в Max