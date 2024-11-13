«Сент-Луис» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Бостон» обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Голы «Брюинз» забили Морган Гики, Чарли Макэвой и Давид Пастрняк. У «Блюз» отличились Брэйден Шенн и Оскар Сундквист.

«Бостон» с 18 очками занимает 7-е место в Восточной конференции. «Сент-Луис» с 14 очками занимает 11-е место на «Западе».