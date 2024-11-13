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Сегодня, 07:15

«Сент-Луис» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бостон» обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Голы «Брюинз» забили Морган Гики, Чарли Макэвой и Давид Пастрняк. У «Блюз» отличились Брэйден Шенн и Оскар Сундквист.

«Бостон» с 18 очками занимает 7-е место в Восточной конференции. «Сент-Луис» с 14 очками занимает 11-е место на «Западе».

Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Сент-Луис Блюз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 19 11 8 24
2 Каролина 14 11 3 22
3 Вашингтон 14 10 4 20
4 Рейнджерс 14 9 5 19
5 Айлендерс 16 6 10 16
6 Филадельфия 16 6 10 14
7 Питтсбург 17 6 11 14
8 Коламбус 14 5 9 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 16 11 5 23
2 Торонто 17 9 8 20
3 Бостон 17 8 9 18
4 Оттава 15 8 7 16
5 Тампа-Бэй 14 7 7 15
6 Баффало 16 7 9 15
7 Детройт 14 6 8 13
8 Монреаль 16 5 11 12
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 16 15 1 30
2 Миннесота 15 10 5 23
3 Даллас 14 9 5 18
4 Колорадо 16 8 8 16
5 Юта 15 6 9 15
6 Сент-Луис 16 7 9 14
7 Чикаго 16 6 10 13
8 Нэшвилл 16 5 11 12
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Лос-Анджелес 17 9 8 21
2 Вегас 15 9 6 20
3 Калгари 16 8 8 19
4 Ванкувер 13 7 6 17
5 Эдмонтон 16 8 8 17
6 Сиэтл 15 6 9 13
7 Сан-Хосе 17 5 12 13
8 Анахайм 14 5 9 12
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18.11
13.11 03:00
Торонто – Оттава
 0 : 3
13.11 03:00
Рейнджерс – Виннипег
 3 : 6
13.11 03:00
Флорида – Нью-Джерси
 1 : 4
13.11 04:00
Сент-Луис – Бостон
 2 : 3
13.11 05:00
Эдмонтон – Айлендерс
4 : 3 ОТ
13.11 06:00
Сиэтл – Коламбус
 - : -
13.11 06:00
Ванкувер – Калгари
 - : -
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