«Сент-Луис» проиграл «Бостону». Тарасенко и Бучневич набрали по два очка

«Сент-Луис» проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ. Победную шайбу забросил Чарли Макэвой. «Брюинз» прервали серию «Блюз» из 9 побед.

Российский нападающий Владимир Тарасенко сделал две голевые передачи. Его одноклубник и соотечественник Павел Бучневич забросил одну шайбу и сделал один ассист.