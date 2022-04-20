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Сегодня, 05:38

«Сент-Луис» проиграл «Бостону». Тарасенко и Бучневич набрали по два очка

«Сент-Луис» проиграл «Бостону»
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Тарасенко.
Фото USA Today Sports

«Сент-Луис» проиграл «Бостону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ. Победную шайбу забросил Чарли Макэвой. «Брюинз» прервали серию «Блюз» из 9 побед.

Российский нападающий Владимир Тарасенко сделал две голевые передачи. Его одноклубник и соотечественник Павел Бучневич забросил одну шайбу и сделал один ассист.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Павел Бучневич
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Сент-Луис Блюз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 77 49 28 106
2 Рейнджерс 76 49 27 104
3 Питтсбург 77 43 34 97
4 Вашингтон 76 43 33 96
5 Айлендерс 75 35 40 79
6 Коламбус 76 35 41 76
7 Нью-Джерси 76 27 49 61
8 Филадельфия 76 23 53 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 75 54 21 114
2 Торонто 76 50 26 106
3 Тампа-Бэй 75 46 29 100
4 Бостон 75 46 29 97
5 Баффало 78 29 49 69
6 Детройт 76 29 47 68
7 Оттава 76 28 48 63
8 Монреаль 76 20 56 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 76 55 21 116
2 Сент-Луис 76 46 30 102
3 Миннесота 75 47 28 101
4 Нэшвилл 76 43 33 91
5 Даллас 76 43 33 91
6 Виннипег 76 35 41 81
7 Чикаго 76 25 51 61
8 Аризона 76 22 54 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 76 47 29 103
2 Эдмонтон 76 44 32 94
3 Лос-Анджелес 77 40 37 90
4 Вегас 77 41 36 87
5 Ванкувер 76 38 38 86
6 Анахайм 77 30 47 74
7 Сан-Хосе 75 29 46 70
8 Сиэтл 75 25 50 56
Результаты / календарь
10.04
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13.04
14.04
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19.04
20.04
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
20.04 02:00
Монреаль – Миннесота
 - : -
20.04 02:00
Рейнджерс – Виннипег
 - : -
20.04 02:00
Тампа-Бэй – Детройт
 - : -
20.04 02:00
Торонто – Филадельфия
 - : -
20.04 02:30
Айлендерс – Флорида
 - : -
20.04 03:00
Нэшвилл – Калгари
 - : -
20.04 03:00
Сент-Луис – Бостон
 - : -
20.04 05:00
Ванкувер – Оттава
 - : -
20.04 05:00
Анахайм – Лос-Анджелес
 - : -
20.04 05:30
Сан-Хосе – Коламбус
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 75 110
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 75 108
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 76 107
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 70 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 75 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 76 50
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 50 2.05
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 61 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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