«Сент-Луис» без Тарасенко разгромил «Калгари»

«Сент-Луис» на своем льду разгромил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ? (5:0). Для «Флеймз» это шестое поражение кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Калгари» — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Голы: Сэнфорд — 2 (Томас), 12:07 — 1:0. Сундквист — 5 (Сэнфорд), 26:23 — 2:0. Перрон — 10 (бол., Пьетранджело, Шенн), 29:42 — 3:0. Сундквист — 6 (Сэнфорд, Томас), 42:31 — 4:0. Данн — 4 (Томас, Сэнфорд), 49:18 — 5:0.

Вратари: Биннингтон — Риттих.

Штраф: 13 — 9.

Броски: 31 (13+11+7) — 40 (16+17+7).

Наши: Барбашев (18.00/0/0), Костин (9.03/1/0) — -.

22 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center.

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