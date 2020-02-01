«Сент-Луис» без Тарасенко проиграл «Эдмонтону»
07:39
«Сент-Луис» уступил «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:4). Российский нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко пропустил игру из-за травмы.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Сент-Луис» — 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)
Голы: Драйзайтль — 28 (Ньюджент-Хопкинс), 5:31 — 1:0. Джонс — 1 (Беннинг), 5:48 — 2:0. Перрон — 23 (Пьетранджело, Сэнфорд), 30:57 — 2:1. Томас — 9 (Бозак), 42:12 — 2:2. Драйзайтль — 29 (Ямамото, Ньюджент-Хопкинс), 44:13 — 3:2. Арчибальд — 7 (мен., п.в.), 58:19 — 4:2.
Вратари: Коскинен — Аллен (58:15 — 58:19, 58:35).
Штраф: 6 — 2.
Броски: 35 (13+8+14) — 32 (3+14+15).
Наши: — - Барбашев (8.42/1/-1).
1 февраля. Эдмонтон. Rogers Place.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...