"Сент-Луис" без Тарасенко проиграл "Аризоне"

"Сент-Луис" на своем льду проиграл "Аризоне" в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:3). Это второе подряд поражение "Блюз".

Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко пропустил встречу из-за травмы. Иван Барбашев и Илья Любушкин очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Аризона" - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы: Паник - 13, 21:05 - 0:1. Хиностроза - 12 (Ричардсон), 40:23 - 0:2. Шворц - 7 (бол., О`Райлли, Пьетранджело), 58:49 - 1:2. Экман-Ларссон - 10 (п.в., Кюмпер), 59:38 - 1:3.

Вратари: Биннингтон (58:16 - 58:49, 58:54 - 59:38) - Кюмпер.

Штраф: 7 - 9.

Броски: 40 (12+10+18) - 22 (5+7+10).

Наши: Барбашев (12.19/1/0) - Любушкин (14.31/1/0).

13 марта. Сент-Луис. Enterprise Center.