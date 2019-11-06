«Сент-Луис» без Тарасенко переиграл «Ванкувер»

«Сент-Луис» победил «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НЛХ — 2:1 (ОТ).

В составе победителей отличился Тайлер Бозак и Джейден Шворц в овертайме. За канадский клуб шайбу забросил Куинн Хьюз.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко не играл из-за травмы верхней части тела. Иван Барбашев результативными действиями не отметился.

В других матчах дня «Сан-Хосе» победил «Чикаго» (4:2), а «Миннесота» обыграла «Анахайм» (4:2).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Сент-Луис» — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Бозак — 1 (Блэй, Стин), 23:37 — 0:1. Хьюз — 2 (Лейво, Миллер), 56:25 — 1:1. Шворц — 2 (Пьетранджело, Шенн), 63:28 — 1:2.

Вратари: Маркстрем — Биннингтон.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 34 (12+13+8+1) — 27 (6+10+8+3).

Наши: — - Барбашев (12.47/1/-1).

6 ноября. Ванкувер. Rogers Arena.Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Миннесота» — 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)

Голы: Ракелль — 4 (Стил, Сильверберг), 21:27 — 1:0. Ларссон — 1 (Хенрик), 21:52 — 2:0. Фиала — 2 (Сутер, Сперджен), 29:34 — 2:1. Цуккарелло — 3 (Эрикссон Эк), 41:28 — 2:2. Стаал — 5 (Зукер, Цуккарелло), 44:37 — 2:3. Паризе — 4 (п.в., Канин, Койву), 57:48 — 2:4.

Вратари: Гибсон (57:39 — 57:48, 58:41) — Стэлок.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 31 (10+12+9) — 26 (7+11+8).

Наши: — - -.

6 ноября. Анахайм. Honda Center.Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Чикаго» — 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)

Голы: Марло — 3 (Майер, Торнтон), 21:39 — 1:0. Кейн — 9 (мен., Диллон, Ферраро), 32:05 — 2:0. Хертл — 5 (Гудроу), 44:39 — 3:0. Саад — 4 (Тэйвз, Шоу), 56:58 — 3:1. Кит — 1 (Кейн, Дебринкэт), 58:06 — 3:2. Майер — 3 (п.в., Гудроу, Хертл), 58:34 — 4:2.

Вратари: Джонс — Ленер (57:12 — 58:06, 58:26 — 58:34, 59:09).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 32 (14+12+6) — 21 (3+5+13).

Наши: — - -.

6 ноября. Сан-Хосе. SAP Center.