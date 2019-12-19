«Сент-Луис» без Барбашева обыграл «Эдмонтон»

«Сент-Луис» выиграл у «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:1). Для «Блюз» это четвертая победа кряду.

Российские игроки «Сент-Луиса» Иван Барбашев и Владимир Тарасенко не сыграли в этой встрече из-за травм.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Эдмонтон» — 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы: Шенн — 15 (Данн, Шворц), 28:04 — 1:0. Макичерн — 6 (О`Райлли, Перрон), 46:23 — 2:0. Нил — 16 (Кассиан, Драйзайтль), 58:10 — 2:1.

Вратари: Аллен — Коскинен (57:40 — 58:10, 58:24).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 44 (15+19+10) — 36 (10+8+18).

19 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center.