«Сент-Луис» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Сент-Луис» — 4:2. «Сэйбрз» одержали третью победу подряд.

В составе «Сэйбрз» отличились Пейтон Кребс, Тэйг Томпсон, Джейсон Закер и Иржи Кулих. У хозяев шайбы забросили Брэйден Шенн и Натан Уокер, Алексей Торопченко отметился результативной передачей.