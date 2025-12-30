«Баффало» переиграл «Сент-Луис» в гостях и одержал девятую победу подряд

«Баффало» победил «Сент-Луис» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Брэйден Шенн и Джимми Снаггерад, у гостей отличились Ноа Эстлунд, Алекс Так, Зак Бенсон и Пэйтон Кребс.

«Баффало» одержал девятую победу подряд. Он занимает девятое место в таблице Восточной конференции с 44 очками после 38 игр. «Сент-Луис» (38 очков после 40 игр) расположился на 11-м месте в Западной конференции.

В следующем матче «Сент-Луис» 1 января сыграет на выезде с «Колорадо». «Баффало» в тот же день встретится в гостях с «Далласом».