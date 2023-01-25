«Сент-Луис» дома проиграл «Баффало». Барбашев забросил одну шайбу

Барбашев забросил одну шайбу в проигранном матче «Сент-Луиса» против «Баффало»

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«Сент-Луис» на своем льду проиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5. «Сэйбрз» одержали четвертую победу подряд.

Российский нападающий «Блю» Иван Барбашев в этой встрече отметился одной заброшенной шайбой.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Баффало» — 3:5 (0:3, 2:1, 1:1)

Голы: Скиннер — 20 (Томпсон, Окпосо), 1:00 — 0:1. Так — 23 (Скиннер, Йокихарью), 1:25 — 0:2. Пауэр — 2 (Петерка, Томпсон), 9:07 — 0:3. Томпсон — 33 (Так, Самуэльссон), 21:10 — 0:4. Барбашев — 8 (Крюг, Фолк), 24:33 — 1:4. Шенн — 12 (Фолк, Крюг), 27:56 — 2:4. Кайру — 23 (Саад, Ледди), 40:47 — 3:4. Козенс — 17 (мен., п.в.), 59:00 — 3:5.

Вратари: Биннингтон (57:28 — 59:00, 59:02) — Луукконен.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 28 (10+8+10) — 31 (14+12+5).

Наши: Барбашев (18.00/2/-1), Тарасенко (17.19/5/-1), Торопченко (12.24/2/-1) — Любушкин (14.47/1/0).

25 января. Сент-Луис. Enterprise Center.