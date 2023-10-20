«Сент-Луис» — «Аризона»: видеообзор матча НХЛ
«Аризона» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Сент-Луис» — 6:2.
Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.
Российские игроки «Блюз» Никита Александров и Алексей Торопченко не отметились результативными действиями.
НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Филадельфия
|4
|3
|1
|6
|2
|Каролина
|4
|3
|1
|6
|3
|Айлендерс
|2
|2
|0
|4
|4
|Питтсбург
|4
|2
|2
|4
|5
|Рейнджерс
|4
|2
|2
|4
|6
|Нью-Джерси
|3
|1
|2
|3
|7
|Коламбус
|3
|1
|2
|2
|8
|Вашингтон
|3
|1
|2
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Оттава
|4
|3
|1
|6
|2
|Детройт
|4
|3
|1
|6
|3
|Тампа-Бэй
|5
|2
|3
|5
|4
|Бостон
|2
|2
|0
|4
|5
|Флорида
|4
|2
|2
|4
|6
|Торонто
|4
|2
|2
|4
|7
|Монреаль
|3
|1
|2
|3
|8
|Баффало
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|3
|3
|0
|6
|2
|Даллас
|3
|2
|1
|5
|3
|Чикаго
|4
|2
|2
|4
|4
|Миннесота
|4
|2
|2
|4
|5
|Аризона
|4
|2
|2
|4
|6
|Нэшвилл
|5
|2
|3
|4
|7
|Сент-Луис
|3
|1
|2
|3
|8
|Виннипег
|4
|1
|3
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|5
|5
|0
|10
|2
|Лос-Анджелес
|4
|2
|2
|5
|3
|Калгари
|4
|2
|2
|5
|4
|Ванкувер
|4
|2
|2
|4
|5
|Анахайм
|3
|1
|2
|2
|6
|Эдмонтон
|4
|1
|3
|2
|7
|Сан-Хосе
|3
|0
|3
|1
|8
|Сиэтл
|4
|0
|4
|1
Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
|20.10
|02:00
|
Флорида – Торонто
|3 : 1
|20.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Ванкувер
|4 : 3
|20.10
|02:00
|
Филадельфия – Эдмонтон
|4 : 1
|20.10
|02:00
|
Рейнджерс – Нэшвилл
|1 : 4
|20.10
|02:00
|
Баффало – Калгари
|3 : 4
|20.10
|03:00
|
Сент-Луис – Аризона
|2 : 6
|20.10
|03:00
|
Виннипег – Вегас
|3 : 5
|20.10
|03:00
|
Миннесота – Лос-Анджелес
|3 : 7
|20.10
|05:00
|
Сиэтл – Каролина
|7 : 4
|20.10
|05:00
|
Анахайм – Даллас
|2 : 3
|20.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Бостон
|- : -
|20.10
|05:30
|
Колорадо – Чикаго
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|4
|8
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|4
|8
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|4
|7
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|4
|6
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|4
|5
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|4
|5
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|2
|0.92
|
|
Джой Даккорд
Сиэтл
|1
|0.92
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|2
|1.00
Новости