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Сегодня, 00:42

«Сент-Луис» в предсезонном матче обыграл «Аризону», Бучневич забил гол

Сергей Разин
корреспондент
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«Сент-Луис» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 3:2.

В составе «блюзменов» отличились Павел Бучневич, Оскар Сундквист и Джордан Кайру, вратарь Вадим Жеренко вышел на лед в начале второго периода. У «Койотис» шайбы на счету Захари Сэнфорд и Милош Келемен.

Команды проведут еще один матч 24 сентября.

НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Сент-Луис Блюз
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«Аризона» в предсезонном матче в Австралии обыграла «Лос-Анджелес»
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