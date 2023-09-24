«Сент-Луис» в предсезонном матче обыграл «Аризону», Бучневич забил гол

«Сент-Луис» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 3:2.

В составе «блюзменов» отличились Павел Бучневич, Оскар Сундквист и Джордан Кайру, вратарь Вадим Жеренко вышел на лед в начале второго периода. У «Койотис» шайбы на счету Захари Сэнфорд и Милош Келемен.

Команды проведут еще один матч 24 сентября.