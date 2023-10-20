«Аризона» выиграла у «Сент-Луиса»
«Аризона» обыграла «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Койотис» одержали вторую победу в сезоне.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Аризона» — 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)
Голы: Бьюгстад — 1 (бол., Маччелли, Вялимяки), 14:42 — 0:1. Келлер — 2 (Шмальц), 22:34 — 0:2. Врана — 1 (Сканделла, Хэйс), 27:02 — 1:2. Карконе — 1 (Дурзи), 27:44 — 1:3. Шмальц — 2 (Келлер), 33:58 — 1:4. Зукер — 1 (бол., Маччелли, Вялимяки), 42:09 — 1:5. Блэй — 1 (Врана), 43:16 — 2:5. Дурзи — 2 (бол., Кули), 56:59 — 2:6.
Вратари: Хофер — Ингрэм.
Штраф: 8 — 14.
Броски: 26 (7+15+4) — 42 (11+15+16).
Наши: Александров (10.53/1/-1), Торопченко (15.09/1/-1) — -.
20 октября. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Филадельфия
|4
|3
|1
|6
|2
|Каролина
|4
|3
|1
|6
|3
|Айлендерс
|2
|2
|0
|4
|4
|Питтсбург
|4
|2
|2
|4
|5
|Рейнджерс
|4
|2
|2
|4
|6
|Нью-Джерси
|3
|1
|2
|3
|7
|Коламбус
|3
|1
|2
|2
|8
|Вашингтон
|3
|1
|2
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Оттава
|4
|3
|1
|6
|2
|Детройт
|4
|3
|1
|6
|3
|Тампа-Бэй
|5
|2
|3
|5
|4
|Бостон
|2
|2
|0
|4
|5
|Флорида
|4
|2
|2
|4
|6
|Торонто
|4
|2
|2
|4
|7
|Монреаль
|3
|1
|2
|3
|8
|Баффало
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|3
|3
|0
|6
|2
|Чикаго
|4
|2
|2
|4
|3
|Миннесота
|4
|2
|2
|4
|4
|Аризона
|4
|2
|2
|4
|5
|Нэшвилл
|5
|2
|3
|4
|6
|Даллас
|2
|1
|1
|3
|7
|Сент-Луис
|3
|1
|2
|3
|8
|Виннипег
|4
|1
|3
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|5
|5
|0
|10
|2
|Лос-Анджелес
|4
|2
|2
|5
|3
|Калгари
|4
|2
|2
|5
|4
|Ванкувер
|4
|2
|2
|4
|5
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|6
|Эдмонтон
|4
|1
|3
|2
|7
|Сан-Хосе
|3
|0
|3
|1
|8
|Сиэтл
|4
|0
|4
|1
|20.10
|02:00
|
Флорида – Торонто
|3 : 1
|20.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Ванкувер
|4 : 3
|20.10
|02:00
|
Филадельфия – Эдмонтон
|4 : 1
|20.10
|02:00
|
Рейнджерс – Нэшвилл
|1 : 4
|20.10
|02:00
|
Баффало – Калгари
|3 : 4
|20.10
|03:00
|
Сент-Луис – Аризона
|2 : 6
|20.10
|03:00
|
Виннипег – Вегас
|3 : 5
|20.10
|03:00
|
Миннесота – Лос-Анджелес
|3 : 7
|20.10
|05:00
|
Сиэтл – Каролина
|- : -
|20.10
|05:00
|
Анахайм – Даллас
|- : -
|20.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Бостон
|- : -
|20.10
|05:30
|
Колорадо – Чикаго
|- : -
|И
|О
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|4
|8
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|3
|7
|
|
Евгений Малкин
Питтсбург
|4
|7
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|3
|6
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|4
|5
|
|
Брайан Раст
Питтсбург
|4
|4
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|2
|0.92
|
|
Джой Даккорд
Сиэтл
|1
|0.92
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|2
|1.00