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Сегодня, 05:29

Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Аризону», Просветов отразил 24 броска

Сергей Разин
корреспондент
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«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 5:1.

В составе «блюзменов» 3 (1+2) очка набрал Павел Бучневич, дубль оформил Владимир Тарасенко, еще по шайбе забросили Иван Барбашев и Брэйден Шенн. У «Койотс» гол на счету Ника Шмальца, вратарь Иван Просветов отразил 24 броска.

После этого матча «Сент-Луис» с 88 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Аризона» с 49 очками — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Аризона» — 5:1 (0:0, 4:0, 1:1)

Голы: Барбашев — 22 (Росен, Перрон), 22:17 — 1:0. Тарасенко — 24 (Томас, Бучневич), 23:34 — 2:0. Шенн — 20 (бол., Перрон, Ледди), 26:33 — 3:0. Бучневич — 24 (мен., О`Райлли), 34:39 — 4:0. Шмальц — 21 (Дайнин, Ритчи), 43:09 — 4:1. Тарасенко — 25 (Томас, Бучневич), 53:09 — 5:1.

Вратари: Хуссо — Просветов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 29 (10+14+5) — 22 (7+10+5).

Наши: Барбашев (13.42/1/+1), Бучневич (17.17/3/+3), Тарасенко (14.55/3/+2), Торопченко (14.13/3/-1) — -.

5 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center.

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Тарасенко в матче с «Аризоной» оформил дубль

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2 Рейнджерс 70 44 26 94
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4 Вашингтон 69 37 32 84
5 Айлендерс 68 32 36 73
6 Коламбус 70 32 38 70
7 Филадельфия 69 22 47 55
8 Нью-Джерси 69 24 45 54
Атлантический дивизион И В П О
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2 Торонто 69 45 24 95
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1 Колорадо 69 49 20 104
2 Миннесота 68 43 25 91
3 Сент-Луис 69 39 30 88
4 Нэшвилл 68 39 29 82
5 Даллас 68 39 29 81
6 Виннипег 70 33 37 76
7 Чикаго 70 24 46 59
8 Аризона 70 22 48 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
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2 Лос-Анджелес 71 38 33 86
3 Эдмонтон 70 40 30 85
4 Вегас 71 39 32 82
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Сент-Луис – Аризона
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Леон Драйзайтль

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Джонатан Юбердо

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