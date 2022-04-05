Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» обыграть «Аризону», Просветов отразил 24 броска

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» со счетом 5:1.

В составе «блюзменов» 3 (1+2) очка набрал Павел Бучневич, дубль оформил Владимир Тарасенко, еще по шайбе забросили Иван Барбашев и Брэйден Шенн. У «Койотс» гол на счету Ника Шмальца, вратарь Иван Просветов отразил 24 броска.

После этого матча «Сент-Луис» с 88 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Аризона» с 49 очками — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Аризона» — 5:1 (0:0, 4:0, 1:1)

Голы: Барбашев — 22 (Росен, Перрон), 22:17 — 1:0. Тарасенко — 24 (Томас, Бучневич), 23:34 — 2:0. Шенн — 20 (бол., Перрон, Ледди), 26:33 — 3:0. Бучневич — 24 (мен., О`Райлли), 34:39 — 4:0. Шмальц — 21 (Дайнин, Ритчи), 43:09 — 4:1. Тарасенко — 25 (Томас, Бучневич), 53:09 — 5:1.

Вратари: Хуссо — Просветов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 29 (10+14+5) — 22 (7+10+5).

Наши: Барбашев (13.42/1/+1), Бучневич (17.17/3/+3), Тарасенко (14.55/3/+2), Торопченко (14.13/3/-1) — -.

5 апреля. Сент-Луис. Enterprise Center.