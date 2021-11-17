«Сент-Луис» уступил «Аризоне», Бучневич сделал результативную передачу

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Аризоне» со счетом 2:3.

На дубль Баррета Хейтона и шайбу Кайла Капобьянко хозяева ответили точными бросками Томи Крюга и Джордана Кайру с передачи Павла Бучневича.

«Сент-Луис» потерпел четвертое поражение подряд, «Аризона» одержала вторую победу в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Аризона» — 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Капобьянко — 1 (бол., Крауз, Гальченюк), 7:37 — 0:1. Кайру — 7 (О`Райлли, Бучневич), 17:57 — 1:1. Хейтон — 1, 31:35 — 1:2. Крюг — 3 (О`Райлли), 34:58 — 2:2. Хейтон — 2 (бол., Гостисбеер, Кессел), 53:52 — 2:3.

Вратари: Биннингтон (58:11) — Уэджвуд.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 36 (14+9+13) — 23 (11+9+3).

Наши: Барбашев (13.39/0/-1), Бучневич (19.18/4/+1), Костин (9.17/1/0), Тарасенко (16.16/6/-1) — Любушкин (22.21/0/-2).

17 ноября. Сент-Луис. Enterprise Center.