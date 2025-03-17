«Сент-Луис» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» на своем льду разгромил «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

За «Блюз» шайбы забросили Брэйден Шенн, Павел Бучневич, Дилан Холоуэй, Радек Факса, Мэттью Джозеф, Джейк Нейборс и Оскар Сундквист. Авторами голов «Дакс» стали Каттер Готье и Никита Нестеренко.

«Сент-Луис» с 72 очками занимает 9-е место в Западной конференции, «Анахайм» идет 12-м с 65 баллами.