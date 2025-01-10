«Сент-Луис» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» победил «Анахайм» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:2.

У «Блюз» дубль оформил Роберт Томас, еще по шайбе забросили Тайлер Такер, Джордан Кайру, Дилан Холлоуэй и Павел Бучневич.

Авторами голов «Дакс» стали Никита Нестеренко и Сэм Коланджело.

«Сент-Луис» набрал 44 очка и занимает 10-е место в Западной конференции, «Анахайм» идет 12-м с 39 баллами.