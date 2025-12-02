«Анахайм» переиграл «Сент-Луис», у Минтюкова гол и передача

«Сент-Луис» проиграл «Анахайму» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.

У гостей забили Мэйсон Мактавиш, Лео Карлссон и Крис Крайдер. Российский защитник Павел Минтюков забил гол и отдал результативную передачу, он был признан первой звездой матча. В сезоне-2025/26 у 22-летнего хоккеиста 6 (2+4) очков в 23 играх.

У хозяев единственную шайбу забросил Джордан Кайру.

«Сент-Луис» прервал серию из двух побед подряд. В 25 играх он набрал 27 очков и занимает 13-е место в Западной конференции. «Анахайм» с 33 очками после 26 встреч располагается на третьем месте.