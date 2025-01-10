«Сент-Луис» победил «Анахайм», Бучневич набрал 2 очка
«Сент-Луис» выиграл у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Дакс» потерпели второе поражение подряд.
Российский форвард «Блюз» Павел Бучневич забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу. Всего в этом сезоне у него 29 (11+18) очков.
«Сент-Луис» набрал 44 очка в 43 матчах и занимает 10-е место в Западной конференции. «Анахайм» идет на 12-й строчке — 39 очков в 41 игре.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Анахайм» — 6:2 (4:1, 2:1, 0:0)
Голы: Томас — 10, 2:45 — 1:0. Такер — 1 (Сундквист, Болдюк), 4:31 — 2:0. Кайру — 19 (Фаулер, Шенн), 6:40 — 3:0. Холлоуэй — 15 (Кайру, Шенн), 13:55 — 4:0. Нестеренко — 1 (Лакомб), 16:00 — 4:1. Томас — 11 (Бучневич), 24:45 — 5:1. Бучневич — 11 (Саад, Сутер), 28:02 — 6:1. Коланджело — 1 (Строум, Гудас), 34:38 — 6:2.
Вратари: Хофер — Достал (Гибсон, 28:02).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 34 (16+10+8) — 23 (8+8+7).
Наши: Бучневич (13.55/1/+1), Торопченко (15.13/1/0) — Минтюков (21.12/1/0).
10 января. Сент-Луис. Enterprise Center. 17 176 зрителей
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|28
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|58
|2
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|26
|16
|56
|3
|Даллас
|40
|26
|14
|53
|4
|Колорадо
|43
|26
|17
|53
|5
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|43
|20
|23
|44
|6
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|40
|17
|23
|41
|7
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|41
|13
|28
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|14
|27
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|1
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|40
|28
|12
|59
|2
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|41
|25
|16
|53
|3
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|38
|23
|15
|51
|4
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|40
|18
|22
|46
|5
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|19
|21
|45
|6
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|24
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|7
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|17
|25
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|13
|30
|32
|10.01
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|
Филадельфия – Даллас
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|10.01
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Тампа-Бэй – Бостон
|4 : 1
|10.01
|03:00
|
Питтсбург – Эдмонтон
|5 : 3
|10.01
|03:00
|
Оттава – Баффало
|0 : 4
|10.01
|03:00
|
Рейнджерс – Нью-Джерси
|3 : 2 ОТ
|10.01
|03:00
|
Коламбус – Сиэтл
|6 : 2
|10.01
|03:30
|
Каролина – Торонто
|6 : 3
|10.01
|04:00
|
Сент-Луис – Анахайм
|6 : 2
|10.01
|04:00
|
Миннесота – Колорадо
|1 : 6
|10.01
|06:00
|
Вегас – Айлендерс
|- : -