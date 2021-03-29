«Сент-Луис» проиграл в овертайме «Анахайму», Тарасенко набрал два очка

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил в овертайме «Анахайму» со счетом 2:3.

В составе «блюзменов» отличились Райан О'Райлли и Владимир Тарасенко, который записал результативную передачу в первой шайбе команды. «Дакс» ответили шайбами Кэма Фаулера, Адама Хенрика и Джоша Мансона.

После этого матча «Сент-Луис» с 38 очками занимает четвертое место в Западном дивизионе, «Анахайм» с 28 очками — на восьмой строчке.