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«Сент-Луис» проиграл в овертайме «Анахайму», Тарасенко набрал два очка

02:56
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«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил в овертайме «Анахайму» со счетом 2:3.

В составе «блюзменов» отличились Райан О'Райлли и Владимир Тарасенко, который записал результативную передачу в первой шайбе команды. «Дакс» ответили шайбами Кэма Фаулера, Адама Хенрика и Джоша Мансона.

После этого матча «Сент-Луис» с 38 очками занимает четвертое место в Западном дивизионе, «Анахайм» с 28 очками — на восьмой строчке.

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