«Сент-Луис» проиграл в овертайме «Анахайму», Тарасенко набрал два очка
02:56
«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил в овертайме «Анахайму» со счетом 2:3.
В составе «блюзменов» отличились Райан О'Райлли и Владимир Тарасенко, который записал результативную передачу в первой шайбе команды. «Дакс» ответили шайбами Кэма Фаулера, Адама Хенрика и Джоша Мансона.
После этого матча «Сент-Луис» с 38 очками занимает четвертое место в Западном дивизионе, «Анахайм» с 28 очками — на восьмой строчке.
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