«Сент-Луис» продлил контракт с Костиным

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Нападающий Клим Костин согласовал новый контракт с «Сент-Луисом». Как сообщает пресс-служба клуба, 23-летний россиянин подписал однолетнее соглашение.

По информации CapFriendly, зарплата российского хоккеиста составит 750 тысяч долларов.

В прошлом сезоне Костин сыграл в 40 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 9 (4+5) очков.