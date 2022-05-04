Семья Задорова в джерси «Калгари» поддержала хоккеиста перед матчем с «Далласом»

«Калгари» в стартовом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Даллас» (1:0).

Перед игрой жена защитника «Флэймз» Никиты Задорова Александра вместе с дочкой в джерси клуба поддержала мужа.

A fist bump for Dad ? pic.twitter.com/fXvQzO1NyI — y — Calgary Flames (@NHLFlames) May 4, 2022

27-летний россиянин во встрече со «Старз» не набрал результативных баллов, заработал 2 минуты штрафа и провел 3 хита.

Счет стал 1-0 в пользу «Калгари». Следующий матч пройдет 6 мая и начнется в 5:00 мск.