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Сегодня, 11:22

Семин назвал Овечкина инопланетянином

Камила Абдурахманова
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Двукратный чемпион мира Александр Семин назвал форварда «Вашингтона» Александра Овечкина уникальным человеком, демонстрирующим высокий уровень игры.

«Я ничему не удивляюсь, когда речь идет об Александре. Может быть, у него уже немного не те скорости, но он один из тех, кто умеет бросать и сильно, и точно. В своем возрасте он показывает великолепную игру. Он уникальный человек, не с этой планеты, и все давно это знают», — приводит слова Семина ТАСС.

В текущем сезоне Овечкин провел 19 матчей, в которых набрал 26 (16+10) очков.

Теперь у россиянина 869 голов в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Источник: ТАСС
Александр Овечкин
Александр Семин
НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 39 24 15 51
2 Вашингтон 35 24 11 50
3 Каролина 36 22 14 45
4 Питтсбург 37 16 21 37
5 Филадельфия 36 16 20 36
6 Коламбус 37 15 22 36
7 Айлендерс 36 14 22 35
8 Рейнджерс 35 16 19 33
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 37 22 15 46
2 Флорида 37 22 15 46
3 Бостон 38 20 18 44
4 Тампа-Бэй 33 20 13 42
5 Оттава 35 18 17 38
6 Монреаль 35 15 20 33
7 Детройт 35 13 22 30
8 Баффало 36 13 23 30
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 37 26 11 53
2 Миннесота 36 22 14 48
3 Колорадо 37 22 15 44
4 Даллас 34 20 14 41
5 Юта 35 16 19 38
6 Сент-Луис 37 17 20 38
7 Нэшвилл 36 11 25 29
8 Чикаго 36 12 24 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 35 24 11 51
2 Лос-Анджелес 35 20 15 45
3 Эдмонтон 35 21 14 45
4 Ванкувер 35 17 18 42
5 Калгари 35 17 18 41
6 Сиэтл 37 16 21 34
7 Анахайм 34 13 21 30
8 Сан-Хосе 39 11 28 28
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2.01
3.01
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Ванкувер – Сиэтл
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Анахайм – Филадельфия
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Лос-Анджелес – Эдмонтон
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