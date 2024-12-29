Семин назвал Овечкина инопланетянином

Двукратный чемпион мира Александр Семин назвал форварда «Вашингтона» Александра Овечкина уникальным человеком, демонстрирующим высокий уровень игры.

«Я ничему не удивляюсь, когда речь идет об Александре. Может быть, у него уже немного не те скорости, но он один из тех, кто умеет бросать и сильно, и точно. В своем возрасте он показывает великолепную игру. Он уникальный человек, не с этой планеты, и все давно это знают», — приводит слова Семина ТАСС.

В текущем сезоне Овечкин провел 19 матчей, в которых набрал 26 (16+10) очков.

Теперь у россиянина 869 голов в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.