Семен Варламов: «Я всегда уверен в нашей команде»

Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (4:0). Российский вратарь отразил все 24 броска по своим воротам и был признан первой звездой встречи.

«Я всегда уверен в нашей команде, — приводит слова Варламова после игры пресс-служба НХЛ. — Думаю, у нас собралась отличная группа ребят, великолепная команда. Каждый раз, когда я играю, то знаю, что у нас есть шанс победить. Потому что я знаю, с кем играю. Каждый раз, когда я выхожу на лед, парни дают мне шанс на победу».