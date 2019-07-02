Семен Варламов: "У нас общая цель – помочь "Айлендерс" выиграть Кубок Стэнли"

Российский вратарь Семен Варламов, который перешел из "Колорадо" в "Айлендерс", отметил, что принял легкой решение и добавил, что хочет завоевать с командой Кубок Стэнли.

​– У меня были разные варианты, но я захотел подписать контракт с "Айлендерс", потому что мне кажется, что это правильное место для меня и моей семьи, – цитирует Варламова официальный сайт НХЛ. – Думаю, это сильная организация с потрясающим тренерским составом. Хочу быть частью всего этого.

Я много хорошего слышал о Митче Корне (директора по вратарям) и Пьеро Греко (тренер вратарей) от других голкиперов, которые с ними работали в прошлом. Когда я принимал решение, то было достаточно легко, так как я хотел с ними работать. Поэтому когда появился такой шанс, то принял легкой решение.

Что касается Томаса Грайсса, то он отличный вратарь и уже долго в лиге. С нетерпением жду, когда начну с ним работать. Уверен, что у нас сложатся отличные отношения. У нас общая цель – помочь команде выиграть Кубок Стэнли.