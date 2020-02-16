НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Семен Варламов: «У «Айлендерс» были возможности забить, но мы не смогли выровнять игру»

10:15

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса». Россиянин отразил 42 броска из 43, «Голден Найтс» выиграли с минимальным счетом — 1:0.

— Мы начали хорошо, но «Вегас» создал много голевых моментов во втором периоде. У нас были возможности забить, но мы не смогли выровнять игру, — цитирует пресс-служба «Айлендерс» Варламова.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир