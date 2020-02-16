Семен Варламов: «У «Айлендерс» были возможности забить, но мы не смогли выровнять игру»

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса». Россиянин отразил 42 броска из 43, «Голден Найтс» выиграли с минимальным счетом — 1:0.

— Мы начали хорошо, но «Вегас» создал много голевых моментов во втором периоде. У нас были возможности забить, но мы не смогли выровнять игру, — цитирует пресс-служба «Айлендерс» Варламова.